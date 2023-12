CONCERT – 150 ANS DE L’UNION MUSICALE DE GÉRARDMER 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer, 17 décembre 2023 15:00, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Concert pour les 150 ans de l’Union Musicale de Gérardmer. Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

17 Faubourg de Ramberchamp Espace L.A.C

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Concert to celebrate the 150th anniversary of the Union Musicale de Gérardmer. Free admission.

Concierto para celebrar el 150 aniversario de la Union Musicale de Gérardmer. Entrada gratuita.

Konzert anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Union Musicale de Gérardmer. Freier Eintritt.

