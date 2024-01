Le comptoir des geeks – Les IA 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, mercredi 24 janvier 2024.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 16:00:00

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ENTRE MYTHES ET RÉALITÉS

Appréhender et favoriser sa compréhension, échanger sur nos représentations et comprendre la notion d’Intelligence Artificielle.

La robotique a déjà fait ses preuves comme moyen ludique d’apprentissage du numérique, et plus particulièrement par le biais de la programmation informatique, du premier degré jusqu’au supérieur. La robotique éducative permet elle, alors, de donner du sens au code, d’interagir directement avec la réalité tout en gardant son esprit critique?

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Bazadais