Entre les lignes – Lecture dansée 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 20 janvier 2024, Bazas.

Bazas Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Au fil de ses lectures, l’équipe de la médiathèque a sélectionné des extraits de romans, de poésies ou de chansons autour du corps. Accompagnés par la danseuse Jyotsna Liyanaratne de la Cie Souffle de danse, nous vous proposons un moment poétique, à la croisée entre la danse et la lecture.

Les 8e Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024. La thématique proposée par le Centre national du livre est celle du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été. Mais ce thème n’invite pas seulement à rechercher comment les auteurs et les autrices ont appréhendé, dans leurs œuvres, le motif du « corps sportif »..

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



