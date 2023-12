Atelier de jeu d’échecs 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Début : 2024-01-06 10:30:00

fin : 2024-01-06 12:00:00 Deux usagers de la médiathèque vous transmettent leur passion pour le jeu d’échecs, que vous soyez débutant ou confirmé. N’hésitez pas à apporter votre propre plateau de jeu. Dès 7 ans..

Deux usagers de la médiathèque vous transmettent leur passion pour le jeu d’échecs, que vous soyez débutant ou confirmé. N’hésitez pas à apporter votre propre plateau de jeu. Dès 7 ans.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

