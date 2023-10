Lettres du monde 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 25 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Chaque année, le festival Lettres du Monde permet aux usagers de la médiathèque de rencontrer un auteur. Cette année, c’est l’auteur bosnien Velibor ČOLIĆ qui rencontre le public de la médiathèque de Bazas, pour cette nouvelle édition du festival, qui aura pour thème « avoir 20 ans ». Médiation assurée par Sonia Moumen, journaliste.

En présence de la librairie itinérante l’Hirondelle.

Pour en savoir plus –> https://www.lettresdumonde33.com/festival-lettres-du-monde.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Each year, the Lettres du Monde festival gives users of the media library the chance to meet an author. This year, Bosnian author Velibor ?OLI? will meet the public at the Bazas media library, for this latest edition of the festival, on the theme of « turning 20 ». Mediation by journalist Sonia Moumen.

In the presence of the travelling bookshop l’Hirondelle.

To find out more –> https://www.lettresdumonde33.com/festival-lettres-du-monde

Cada año, el festival Letras del Mundo ofrece a los usuarios de la mediateca la oportunidad de conocer a un autor. Este año, el autor bosnio Velibor ?OLI? se encontrará con el público en la mediateca de Bazas para esta nueva edición del festival, sobre el tema « Tener 20 años ». Con la mediación de la periodista Sonia Moumen.

En presencia de la librería ambulante l’Hirondelle.

Para saber más –> https://www.lettresdumonde33.com/festival-lettres-du-monde

Jedes Jahr bietet das Festival Lettres du Monde den Nutzern der Mediathek die Möglichkeit, einen Autor zu treffen. In diesem Jahr ist es der bosnische Autor Velibor ?OLI?, der das Publikum der Mediathek von Bazas trifft. Das Thema des diesjährigen Festivals lautet « 20 Jahre alt sein ». Vermittelt von der Journalistin Sonia Moumen.

In Anwesenheit der Wanderbuchhandlung l’Hirondelle.

Weitere Informationen –> https://www.lettresdumonde33.com/festival-lettres-du-monde

Mise à jour le 2023-10-24 par OT du Bazadais