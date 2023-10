Atelier couture 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 18 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Envie de vous mettre à la couture ? Cette session est faite pour vous ! Annie Garbaye, adhérente de la médiathèque, vous accompagne dans vos premiers pas à la découverte du patron de couture..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to start sewing? This session is for you! Annie Garbaye, a member of the media library, will help you take your first steps in discovering sewing patterns.

¿Quieres empezar a coser? Entonces, ¡ésta es tu sesión! Annie Garbaye, miembro de la mediateca, te ayudará a dar tus primeros pasos en el descubrimiento de patrones de costura.

Lust, mit dem Nähen anzufangen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für Sie! Annie Garbaye, Mitglied der Mediathek, begleitet Sie bei Ihren ersten Schritten, um das Schnittmuster zu entdecken.

