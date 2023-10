Pause musicale 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 18 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Chaque mois, les écoles de musique de Bazas se relaient pour vous proposer des auditions d’élèves ou des ateliers. C’est le « Trio Szab » qui ouvre le bal avec un concert loufoque et ludique ! Les grands compositeurs de musique classique n’auront plus de secret pour vous après leur passage ! Si vous avez assisté à leur premier concert en juin dernier, venez en découvrir la deuxième partie, avec de nouveaux artistes et morceaux choisis..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every month, the Bazas music schools take it in turns to offer student auditions and workshops. The « Szab Trio » opens the ball with a zany, playful concert! The great composers of classical music will hold no secrets for you after their performance! If you attended their first concert last June, come and discover the second part, with new artists and selected pieces.

Cada mes, las escuelas de música de Bazas se turnan para ofrecer audiciones y talleres para estudiantes. El « Trío Szab » abrirá el baile con un concierto alocado y lleno de diversión ¡Los grandes compositores de la música clásica no tendrán secretos para ti después de su actuación! Si asistió a su primer concierto el pasado mes de junio, venga a descubrir la segunda parte, con nuevos artistas y piezas seleccionadas.

Jeden Monat wechseln sich die Musikschulen von Bazas ab, um Ihnen Schülervorspiele oder Workshops anzubieten. Den Auftakt macht das « Trio Szab » mit einem verrückten und spielerischen Konzert! Die großen Komponisten der klassischen Musik werden nach ihrem Auftritt kein Geheimnis mehr für Sie sein! Wenn Sie ihr erstes Konzert im vergangenen Juni besucht haben, erleben Sie nun den zweiten Teil mit neuen Künstlern und ausgewählten Stücken.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT du Bazadais