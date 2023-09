Causerie collectif collectives 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 20 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Collectif Collectives vous propose d’entamer un cycle de conversations autour des thématiques relatives au féminisme. Mal nommer les choses contribuant aux malheurs du monde, l’objectif de ces causeries est de redonner leur sens aux mots et aux concepts afin de poser un cadre serein d’échange sur ces questions qui remuent toute la société. Pour cette première conversation, le Collectif Collectives sera accompagné par le Planning Familial et le Kféministe..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 19:30:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Collectif Collectives invites you to start a cycle of conversations on feminist issues. As misnomers contribute to the misfortunes of the world, the aim of these talks is to give new meaning to words and concepts, and to establish a calm framework for discussion on these issues that are shaking up society as a whole. For this first conversation, Collectif Collectives will be joined by Planning Familial and Kféministe.

Collectif Collectives le invita a iniciar una serie de conversaciones sobre el feminismo. Dado que los equívocos contribuyen a los males del mundo, el objetivo de estas charlas es dar un nuevo significado a las palabras y los conceptos y ofrecer un marco sereno de debate sobre estas cuestiones que sacuden a la sociedad en su conjunto. Para esta primera conversación, Collectif Collectives contará con la colaboración de Planning Familial y Kféministe.

Das Kollektiv Collectives lädt Sie ein, eine Reihe von Gesprächen über feministische Themen zu beginnen. Das Ziel dieser Gespräche ist es, den Wörtern und Konzepten ihren Sinn zurückzugeben und einen Rahmen für den Austausch über diese Themen zu schaffen, die die gesamte Gesellschaft bewegen. Bei diesem ersten Gespräch wird das Kollektiv Collectives von Planning Familial und Kféministe begleitet.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Bazadais