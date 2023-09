Semaine d’information sur la santé mentale 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 13 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale (manifestation nationale), l’autrice Ixchel Delaporte présente son dernier ouvrage, « Ecoute parler les murs » (editions L’Iconoclaste, 2023) sur les « malades de Cadillac ». Une immersion à l’hôpital de Cadillac autour d’un sujet brûlant : la santé mentale.

On l’appelle la ville des fous. Pourtant, les touristes pourraient flâner dans Cadillac, une bastide en bord de Garonne à trente kilomètres de Bordeaux, sans soupçonner qu’elle abrite, en son centre, un hôpital psychiatrique, depuis le xviiie siècle. Les malades s’attardent aux terrasses des cafés. Certains logent en ville, après des années d’enfermement. Un marchandage permanent, aux règles invisibles, s’opère entre le dedans et le dehors, entre raison et folie. Pendant des journées, assise sur un banc dans le parc de l’hôpital, Ixchel Delaporte a laissé les malades venir se confier à elle.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 20:30:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of Mental Health Week (a national event), author Ixchel Delaporte presents her latest book, « Ecoute parler les murs » (editions L’Iconoclaste, 2023) about the « Cadillac patients ». An immersion in the Cadillac hospital on the hot topic of mental health.

Cadillac is known as the city of mad people. Yet tourists could stroll through Cadillac, a bastide on the banks of the Garonne thirty kilometers from Bordeaux, without suspecting that it has been home to a psychiatric hospital since the 18th century. The patients linger on the café terraces. Some stay in town after years of confinement. There’s a permanent trade-off, with invisible rules, between inside and outside, between reason and madness. For days, sitting on a bench in the hospital park, Ixchel Delaporte let the patients come and confide in her

En el marco de la Semana de la Salud Mental (acontecimiento nacional), la escritora Ixchel Delaporte presenta su último libro, « Ecoute parler les murs » (publicado por L’Iconoclaste, 2023) sobre los « pacientes de Cadillac ». Una inmersión en el hospital de Cadillac sobre el candente tema de la salud mental.

Cadillac es conocida como la ciudad de los locos. Sin embargo, los turistas podrían pasear por Cadillac, ciudad fortificada a orillas del Garona a treinta kilómetros de Burdeos, sin sospechar que alberga un hospital psiquiátrico desde el siglo XVIII. Los pacientes permanecen en las terrazas de los cafés. Algunos se quedan en la ciudad tras años de reclusión. Hay un regateo constante, con reglas invisibles, entre el interior y el exterior, entre la razón y la locura. Durante días, sentada en un banco del recinto del hospital, Ixchel Delaporte dejó que los pacientes vinieran a confiar en ella

Im Rahmen der Woche der psychischen Gesundheit (nationale Veranstaltung) stellt die Autorin Ixchel Delaporte ihr neuestes Werk « Ecoute parler les murs » (editions L’Iconoclaste, 2023) über die « Kranken von Cadillac » vor. Sie taucht in das Krankenhaus von Cadillac ein, um ein heißes Thema zu behandeln: die psychische Gesundheit.

Man nennt sie die Stadt der Verrückten. Touristen könnten jedoch durch Cadillac, eine Bastide am Ufer der Garonne, 30 km von Bordeaux entfernt, schlendern, ohne zu ahnen, dass sich in der Mitte der Stadt seit dem 18. Die Patienten halten sich in den Cafés auf. Einige wohnen in der Stadt, nachdem sie jahrelang eingesperrt waren. Zwischen Innen und Außen, zwischen Vernunft und Wahnsinn findet ein ständiger Handel mit unsichtbaren Regeln statt. Ixchel Delaporte saß tagelang auf einer Bank im Park des Krankenhauses und ließ die Patienten zu sich kommen, um sich ihr anzuvertrauen

