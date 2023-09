Décibel(s) 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 6 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

« Le chant des toiles », c’est le titre choisi par le musicien Jimmy Husky pour vous faire appréhender les arts visuels et la musique. Une façon originale de mettre en lien des tableaux et des morceaux sélectionnés, pour vos yeux et vos oreilles. Parcours des sens garanti !.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 20:30:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur Polyèdre

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Le chant des toiles » is the title chosen by musician Jimmy Husky to bring visual arts and music together. An original way of linking paintings and selected pieces, for your eyes and ears. A sensory journey guaranteed!

« Le chant des toiles » es el título elegido por el músico Jimmy Husky para presentarle las artes visuales y la música. Es una forma original de enlazar pinturas y piezas seleccionadas para sus ojos y oídos. ¡Un viaje sensorial garantizado!

« Der Gesang der Gemälde » ist der Titel, den der Musiker Jimmy Husky gewählt hat, um Ihnen die visuelle Kunst und die Musik näher zu bringen. Eine originelle Art, Gemälde und ausgewählte Musikstücke miteinander in Verbindung zu bringen, für Ihre Augen und Ohren. Eine Reise der Sinne ist garantiert!

