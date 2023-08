Atelier informatique débutant 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 9 septembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Polyèdre donne rdv à tous les grands débutants en informatique pour des ateliers où vous découvrez/redécouvrez les bases de l’informatique.

Venez avec votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone portable.

Le thème est choisi par les personnes participant à l’atelier..

2023-09-09

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Polyèdre invites all computer beginners to join us for workshops where you can discover/rediscover the basics of computing.

Bring your computer, tablet or cell phone.

The theme is chosen by the workshop participants.

Le Polyèdre invita a todos los principiantes en informática a una serie de talleres en los que podrán descubrir o redescubrir los fundamentos de la informática.

Traiga su ordenador, tableta o teléfono móvil.

El tema lo eligen los participantes en los talleres.

Le Polyèdre lädt alle Computeranfänger zu Workshops ein, in denen Sie die Grundlagen des Computers kennen lernen oder wiederentdecken können.

Bringen Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Mobiltelefon mit.

Das Thema wird von den Teilnehmern des Workshops ausgewählt.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT du Bazadais