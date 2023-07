Echecs 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 29 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Dans le cadre de CAP33, deux adhérents vous transmettent leur passion pour le jeu d’échecs. Débutants ou avertis, vous êtes les bienvenus et pouvez apporter votre propre plateau de jeu. Possibilité de jouer sur un plateau géant.

Dès 7 ans..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 12:00:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of CAP33, two members share their passion for chess with you. Whether you’re a beginner or a seasoned player, you’re welcome to bring your own chess board. Possibility of playing on a giant board.

Ages 7 and up.

Como parte del CAP33, dos miembros compartirán con usted su pasión por el ajedrez. Tanto si eres principiante como experto, puedes traer tu propio tablero. También podrás jugar en un tablero gigante.

A partir de 7 años.

Im Rahmen von CAP33 vermitteln Ihnen zwei Mitglieder ihre Leidenschaft für das Schachspiel. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, Sie sind herzlich willkommen und können Ihr eigenes Spielbrett mitbringen. Es besteht die Möglichkeit, auf einem riesigen Brett zu spielen.

Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Bazadais