Bébés lecteurs 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 22 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Rendez-vous au Polyèdre pour une animation « bébés lecteurs » dans le cadre de CAP33 : racomptines d’histoires pour les enfants de 0 à 3 ans.

Une animation organisée dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre ».

Deux sessions : à 10h30 et à 11h15..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at the Polyèdre for a « baby reader » activity as part of CAP33: storytelling racomptines for children aged 0-3.

An event organized as part of the national « Partir en livre » program.

Two sessions: at 10.30am and 11.15am.

Únase a nosotros en el Polyèdre para una actividad de « bebé lector » en el marco del CAP33: cuentacuentos para niños de 0 a 3 años.

Esta actividad se organiza en el marco de la manifestación nacional « Partir en livre ».

Dos sesiones: a las 10.30 y a las 11.15 h.

Treffpunkt im Polyèdre für eine Animation « Baby-Leser » im Rahmen von CAP33: Geschichten-Rassomptinen für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Eine Animation, die im Rahmen der nationalen Veranstaltung « Partir en livre » organisiert wird.

Zwei Sitzungen: um 10:30 Uhr und um 11:15 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Bazadais