Lectures sur cour 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 21 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Pour la 3ème édition des Lectures sur cour, de nouveaux hôtes bazadais vous ouvrent leurs portes pour découvrir non seulement des trésors d’architecture cachés, mais aussi et surtout des textes.

Deux rendez-vous vous sont proposés :

– 21/07/23 : avec Nadine Perez, comédienne

– 28/07/23 : avec Martine AMANIEU, comédienne, accompagnée de Fabrice VIERA, musicien

Pour les deux soirs, rdv au Polyèdre à 18h précises, puis départ du groupe chez l’habitant..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 19:30:00. EUR.

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the 3rd edition of Lectures sur cour, new Bazadais hosts open their doors to you to discover not only hidden architectural treasures, but also and above all texts.

Two events are on offer:

– 07/21/23: with Nadine Perez, actress

– 07/28/23: with actress Martine AMANIEU, accompanied by musician Fabrice VIERA

For both evenings, meet at Polyèdre at 6 p.m. sharp, then depart for the group’s home.

Para la 3ª edición de Lectures sur cour, los nuevos anfitriones de Bazadais le abren sus puertas para descubrir no sólo tesoros arquitectónicos escondidos, sino también y sobre todo textos.

Se proponen dos eventos:

– 21/07/23: con Nadine Pérez, actriz

– 28/07/23: con Martine AMANIEU, actriz, acompañada por Fabrice VIERA, músico

Para ambas veladas, reunión en el Polyèdre a las 18:00 h en punto, y despedida en casa del anfitrión.

Für die dritte Ausgabe der Lectures sur cour öffnen Ihnen neue Gastgeber aus Bazadais ihre Türen, um nicht nur verborgene architektonische Schätze, sondern vor allem auch Texte zu entdecken.

Es werden Ihnen zwei Termine angeboten:

– 21/07/23: mit Nadine Perez, Schauspielerin

– 28/07/23: mit Martine AMANIEU, Schauspielerin, begleitet von Fabrice VIERA, Musiker

Für beide Abende gilt: Treffpunkt im Polyèdre um Punkt 18 Uhr, dann Abfahrt der Gruppe bei den Einwohnern.

