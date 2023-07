Fermeture 17 Esplanade Saint Sauveur Bazas, 11 juillet 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Le Polyèdre ferme ses portes toute la semaine, pour une réorganisation des espaces, afin de mieux vous accueillir. La boîte de retours reste à votre disposition.

Merci de votre compréhension..

2023-07-11 fin : 2023-07-15 . .

17 Esplanade Saint Sauveur

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Le Polyèdre is closing its doors for the whole week, to reorganize its spaces and give you a better welcome. The returns box remains at your disposal.

Thank you for your understanding.

Le Polyèdre cierra sus puertas durante toda la semana para reorganizar sus espacios y ofrecerle una mejor acogida. El buzón de devoluciones queda a su disposición.

Gracias por su comprensión.

Das Polyèdre schließt seine Türen die ganze Woche über wegen einer Neuorganisation der Räume, um Sie besser empfangen zu können. Die Retourenbox steht Ihnen weiterhin zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT du Bazadais