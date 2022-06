17 ème rassemblement motos de La Réole La Réole, 19 juin 2022, La Réole.

17 ème rassemblement motos de La Réole La Réole

2022-06-19 – 2022-06-19

La Réole 33190

EUR 12 12 Participez à la journée de rencontre du rassemblement de motos sur les quais et partez pour une balade à 10h en direction d’un château viticole pour une visite et dégustation. A votre retour l’association vous propose un repas entrecôte frites sur réservation et une buvette vous attendra pour vous désaltérer.

Participez à la journée de rencontre du rassemblement de motos sur les quais et partez pour une balade à 10h en direction d’un château viticole pour une visite et dégustation. A votre retour l’association vous propose un repas entrecôte frites sur réservation et une buvette vous attendra pour vous désaltérer.

+33 6 85 13 17 78

Participez à la journée de rencontre du rassemblement de motos sur les quais et partez pour une balade à 10h en direction d’un château viticole pour une visite et dégustation. A votre retour l’association vous propose un repas entrecôte frites sur réservation et une buvette vous attendra pour vous désaltérer.

Moto club Réolais

La Réole

dernière mise à jour : 2022-05-28 par