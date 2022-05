17 ème édition de Cast en scène. Pièce « Réveil de dingue » Cast, 2 juillet 2022, Cast.

17 ème édition de Cast en scène. Pièce « Réveil de dingue » Salle communale Place Saint-Hubert Cast

2022-07-02 – 2022-07-02 Salle communale Place Saint-Hubert

Cast 29150 Cast

Réveil de dingue : suite à l’accouchement de sa femme Véro, Jean-Phi s’est évanoui. Enfin, c’est qu’il croyait ! Plus tard, il apprendra avec stupeur que six années se sont écoulées.

Voici les nouvelles aventures délirantes et hilarantes de Jean-Phi, l’homme monté sur pile électrique et aux mimiques irrésistibles, et de sa charmante femme mais néanmoins piquante, Véro. Du réveil gité de Jean-Phi et des révélations assénées par Véro avec tact (ou pas), en passant par la première rencontre avec son fils, la visite d’un appartement très « spécial », le tout parsemé des réactions extravagantes et délirantes de Jean-Phi, le couple n’est pas au bout de ses surprises. Et vous non plus ! Les réparties claquent et les rires fusent ! Une comédie hyper dynamique pour le duo de « Couple en Délire ».

Pièces jouées le vendredi 1 er juillet à 20h30 et le samedi 2 juillet à 17h.

Billetterie : Permanence tous les samedis de 10h à 12h (à partir du 28 mai) à la salle communale.

Par tél : Michèle : 06 30 96 04 42 / Odette : 06 70 05 66 41 / Mairie : 02 98 73 54 34

castenscene@orange.fr / www.castenscene.fr

castenscene@orange.fr https://www.castenscene.fr/

Réveil de dingue : suite à l’accouchement de sa femme Véro, Jean-Phi s’est évanoui. Enfin, c’est qu’il croyait ! Plus tard, il apprendra avec stupeur que six années se sont écoulées.

Voici les nouvelles aventures délirantes et hilarantes de Jean-Phi, l’homme monté sur pile électrique et aux mimiques irrésistibles, et de sa charmante femme mais néanmoins piquante, Véro. Du réveil gité de Jean-Phi et des révélations assénées par Véro avec tact (ou pas), en passant par la première rencontre avec son fils, la visite d’un appartement très « spécial », le tout parsemé des réactions extravagantes et délirantes de Jean-Phi, le couple n’est pas au bout de ses surprises. Et vous non plus ! Les réparties claquent et les rires fusent ! Une comédie hyper dynamique pour le duo de « Couple en Délire ».

Pièces jouées le vendredi 1 er juillet à 20h30 et le samedi 2 juillet à 17h.

Billetterie : Permanence tous les samedis de 10h à 12h (à partir du 28 mai) à la salle communale.

Par tél : Michèle : 06 30 96 04 42 / Odette : 06 70 05 66 41 / Mairie : 02 98 73 54 34

castenscene@orange.fr / www.castenscene.fr

Salle communale Place Saint-Hubert Cast

dernière mise à jour : 2022-05-28 par