17 ème édition de Cast en scène. Pièce « l’odeur de la guimauve »

2022-07-02 – 2022-07-02

Jean-Christophe Marc revient à Cast avec une toute nouvelle pièce écrite et mise en scène par lui-même !

L’histoire : La vie « trop tranquille » de Margot bascule de façon inattendue lors d’un kidnapping plus qu’original. Qui est son ravisseur ? Et pourquoi la séquestrer ? Un règlement de compte ? Un chantage ? Une rançon ? Le secret de cette mascarade est bien caché sous la cagoule de « l’incorrigible » Gaspard. Une mélodie en sous-sol originale, cinglante et cocasse.

Pièces jouées le samedi 2 juillet à 20h30 et le dimanche 3 juillet à 17h.

Billetterie : Permanence tous les samedis de 10h à 12h (à partir du 28 mai) à la salle communale.

Par tél : Michèle : 06 30 96 04 42 / Odette : 06 70 05 66 41 / Mairie : 02 98 73 54 34

castenscene@orange.fr / www.castenscene.fr

