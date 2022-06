17 ème édition de Cast en scène. Pièce « J’aimerais bien vous y voir », 3 juillet 2022, .

17 ème édition de Cast en scène. Pièce « J’aimerais bien vous y voir »

2022-07-03 – 2022-07-03

Comédie d’Edouard Mutez, mise en scène par Florence Fakhimi.

C’est un grand jour pour Samuel ! Myope comme une taupe, il doit subir une opération des yeux qui lui permettra de se débarrasser de ses lunettes. Mais l’idée même que l’on touche à ses yeux le rend extrêmement nerveux. Tant est si bien qu’il quitte la clinique sans ses lunettes…. et sans s’être fait opéré ! Cherchant à éviter le conflit, Samuel préfère mentir à son entourage, quitte à devoir inventer des stratagèmes de plus en plus tordus pour faire croire à sa petite amie et à sa patronne qu’il est désormais guéri de sa myopie, ce qui peut s’avérer problématique lorsqu’on est photographe professionnel !

Pièces jouées le dimanche 3 juillet à 20h30.

Billetterie : Permanence tous les samedis de 10h à 12h (à partir du 28 mai) à la salle communale.

Par tél : Michèle : 06 30 96 04 42 / Odette : 06 70 05 66 41 / Mairie : 02 98 73 54 34

castenscene@orange.fr / www.castenscene.fr

