Exposition pédagogique sur l'univers du vitrail

Découvrez l'univers du vitrail et de l'artisanat verrier en parcourant notre galerie d'exposition.

À l’intérieur vous attendent une salle d’expositon consacrée au vitrail contemporain et une salle de vitraux anciens datant de la période 19 ème- début 20 ème, ainsi qu’une virine technique résumant les différentes manière d’assembler un vitrail et enfin un espace proposant diverses décorations autour du vitrail réalisées par des artisans passionés.

Notre équipe est à votre disposition pour vous guider et répondre à toutes vos questions.

