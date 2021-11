17 – Cie Chaos Debout TNT – Terrain Neutre Théâtre, 18 novembre 2021, Nantes.

2021-11-18 Représentations du 18 au 20 novembre 2021 à 21h

Horaire : 21:00 22:05

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ansBilletterie : 02 40 12 12 28 Représentations du 18 au 20 novembre 2021 à 21h

Thriller théâtral. Philippe est opérateur dans une plate-forme de Police Secours : le 17. Il évolue dans un environnement où tout se règle par téléphone. Il reçoit chaque jour des appels de requérants plus ou moins graves, tout en gérant un contexte professionnel et familial complexe. Tout s’ébranle lorsqu’au bout du fil, il est confronté à une situation sortant de l’ordinaire… La compagnie Chaos Debout a été accompagnée par le TNT en tant que compagnie résidente pendant les deux dernières années. Cet accompagnement artistique, technique et administratif a donné naissance à la pièce “17”, un thriller théâtral sous tension. Un seul en scène pas si solitaire, car même s’il n’y a qu’un comédien présent sur les planches, c’est plus d’une vingtaine d’artistes qui ont enregistré en amont leur voix pour interpréter les personnages. Création originale de la compagnie Chaos Debout, mise en scène par Corentin Praud et interprêtée par Philippe Talaud. Avec les voix de Flore Vannier-Moreau, Régis Florès, Marie-Laure Mie, Servane Daniel, Garance Boucard-Banderly, Sébastien Loiseau, Mathilde Banderly, Cécile Bargain, Antoine Le Frère, Simon Houdin, Caroline Aïn, Camille Lelièvre, Emma Binon, Alexandre Manceau, Elora Le Louvier, Xavier Evers, Jules Brossard, Florent Oulkaïd et Sailor Ravaud. Durée : 1h05

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com