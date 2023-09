Découverte de l’oléiculture en Provence 17 Chemin St Etienne Istres, 11 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

C’est le temps des récoltes des olives en Provence et sur les domaines istréens ! L’oléiculteur Gimenez vous propose une matinée pour découvrir l’or vert de la Méditerranée !.

2023-11-11 09:15:00 fin : 2023-11-11 . .

17 Chemin St Etienne Oleiculteur GIMENEZ

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s olive harvest time in Provence and on the estates of Istré! Olive grower Gimenez invites you to spend a morning discovering the green gold of the Mediterranean!

Es tiempo de cosecha de aceitunas en la Provenza y en las fincas de Istré El olivicultor Giménez le invita a pasar una mañana descubriendo el oro verde del Mediterráneo

Es ist die Zeit der Olivenernte in der Provence und auf den Weingütern von Istrien! Der Olivenbauer Gimenez lädt Sie zu einem Vormittag ein, um das grüne Gold des Mittelmeers zu entdecken!

