Ferme Habitat Solidaire fête ses 10 ans 17, Chemin du Manel, Toulouse (31), 29 septembre 2023, .

Ferme Habitat Solidaire fête ses 10 ans Vendredi 29 septembre, 20h30 17, Chemin du Manel, Toulouse (31) prix libre (conseillé 5€)

Envie de partager un moment festif et convivial ? :DN’hésitez pas à venir (re)découvrir la Ferme Habitat Solidaire à l’occasion de ses 10 ans !Les repas sont sur réservation. Toutes les infos sur le flyer et sur le site internet ferme-solidaire.fr A bientôt !!!

~ ~

20h30 – 22h : bal folk avec Feu d’camp 2000

Accordéons festifs, guitare sensible, triangle endiablé et darbouka zoukée pour un set métissé folk, trad et forró.

Entrée libre, participation libre et nécessaire

source : événement Ferme Habitat Solidaire fête ses 10 ans publié sur AgendaTrad

17, Chemin du Manel, Toulouse (31) 17, Chemin du Manel, 31400 Toulouse, France [{« link »: « https://www.ferme-solidaire.fr/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45332 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T00:30:00+02:00

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T00:30:00+02:00

baltrad balfolk