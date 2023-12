Voyage dans le passé 17 Chemin de l’Église Saucats, 1 août 2023, Saucats.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-01 09:30:00

fin : 2023-08-05

Venez découvrir l’histoire de notre région il y a 20 millions d’années, époque pendant laquelle l’Aquitaine était recouverte par la mer sous un climat tropical…

La visite guidée débute par les collections du musée (dents de requins, coraux, coquillages tropicaux) et se poursuit sous la forme d’une petite balade dans la forêt au bord d’une rivière où vous pourrez admirer, entre autres, des milliers de fossiles à ciel ouvert..

17 Chemin de l’Église RNG Saucats – La Brède

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-11 par OT Montesquieu