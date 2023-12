Que nous racontent les fossiles 17 Chemin de l’Église Saucats, 26 octobre 2023, Saucats.

Saucats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-26 14:00:00

fin : 2023-10-26

Cette animation connait un vif succès, nombreux sont en effet les paléontologues en herbe qui apprennent en venant qu’il y avait de nombreux restes fossiles à Saucats aussi passionnants que ceux des dinosaures…

L’animation démarre au musée (1 heure environ) avec visite du musée, petits questionnaires-jeux adaptés pour chaque âge et observation des microfossiles aux loupes binoculaires.

Elle se poursuit dans la forêt (1 heure avec déplacement en voiture de 5 minutes) pour découvrir deux sites phares d’où ont été extraits un grand nombre de spécimens visibles au musée.

Ces animations sont destinées en priorité aux enfants de 6-12 ans accompagnés de leurs parents..

17 Chemin de l’Église RNG Saucats – La Brède

Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



