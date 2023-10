Cet évènement est passé Les macérâts glycérinées ou gemmothérapie 17 Chem. de Meaux, 77144 Chalifert, France Chalifert Catégories d’Évènement: Chalifert

Seine-et-Marne Les macérâts glycérinées ou gemmothérapie 17 Chem. de Meaux, 77144 Chalifert, France Chalifert, 18 mars 2023, Chalifert. Les macérâts glycérinées ou gemmothérapie 18 et 19 mars 17 Chem. de Meaux, 77144 Chalifert, France Adulte. Tarif : 160 euros. Durée 12 heures. Nous vous proposons une formation de 2 jours pour savoir reconnaître, récolter et fabriquer des macérâts glycérinés.

Ils vous seront utiles pour prévenir et soigner les petits maux du quotidien. Samedi 18 mars de 11 à 18 h : Le matin, balade botanique le long de la Marne pour apprendre à reconnaître les bourgeons des arbres et des arbustes, étiquetage en salle des rameaux récoltés. L’après-midi, présentation de la gemmothérapie, propriétés thérapeutiques des bourgeons, comment les utiliser.

Dimanche 19 mars de 10 à 17 h : Le matin, cueillette de bourgeons sur les végétaux le long de la Marne, réalisation des macérats glycérinés,

L’après-midi, détermination des bourgeons avec les rameaux collectés à l’aide de clés de détermination, cas pratique.

Lieu : au gîte Cabane & Cabanon, 17 chemin de Meaux, 77144 Chalifert Info/résa : www.communerbe.org / communerbe@gmail.com Sortie/balade complétée par un atelier de fabrication et un cours théorique

Adulte. Tarif : 160 euros. Durée 12 heures. Durée : 6h00

Activité organisée par Véronique – Sorties & Ateliers botanique

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-macerats-glycerinees-ou-gemmotherapie

2023-03-18T12:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

