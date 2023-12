Théo Ould – Laterna Magica 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

fin : 2024-02-01 Le 1er février à 20h aura lieu le concert de sortie de disque de l’accordéoniste classique Théo Ould pour son album Laterna Magica au Théâtre des Bernardines;.

À seulement 25 ans, Théo Ould devient le premier accordéoniste nommé aux révélations des Victoires de la Musique Classique.



Théo envisage l’expression musicale comme un art total. Il explore toutes les possibilités de son instrument – « à mi-chemin entre une machine à écrire et un engin extraterrestre » – dont il défend les couleurs avec grande fierté.



Ce féru d’opéra mais aussi de rock anglais s’empare librement des codes du concert classique, non pas pour sacrifier la musique mais bien au contraire pour qu’on puisse l’entendre autrement, en résonance avec notre époque.



