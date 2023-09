Candlelight : Le meilleur du RnB des années 2000 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement, 29 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez le meilleur du RnB des années 2000 interprété au piano et à la batterie au Théâtre des Bernardines !.

2023-10-29 19:30:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

17 Boulevard Garibaldi Théâtre Les Bernardines

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

Rediscover the best of 2000s RnB on piano and drums at Théâtre des Bernardines!

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas.

¡Redescubra lo mejor del RnB de los años 2000 interpretado a piano y batería en el Théâtre des Bernardines!

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird.

Entdecken Sie im Théâtre des Bernardines das Beste des RnB der 2000er Jahre neu, interpretiert an Klavier und Schlagzeug!

Mise à jour le 2023-09-28 par Ville de Marseille