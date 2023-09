Candlelight : Les grands classiques du hip-hop 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement, 28 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une atmosphère intime, éclairée à la seule lueur des bougies.

Redécouvrez les grands classiques du hip-hop interprétés au piano et à la batterie au Théâtre des Bernardines !.

2023-10-28 19:30:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

17 Boulevard Garibaldi Théâtre Les Bernardines

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An intimate atmosphere, lit only by candlelight.

Rediscover the great hip-hop classics performed on piano and drums at Théâtre des Bernardines!

Un ambiente íntimo, iluminado únicamente por la luz de las velas.

¡Redescubra los grandes clásicos del hip-hop interpretados a piano y batería en el Théâtre des Bernardines!

Eine intime Atmosphäre, die nur von Kerzenlicht erhellt wird.

Entdecken Sie die großen Hip-Hop-Klassiker, die im Théâtre des Bernardines mit Klavier und Schlagzeug interpretiert werden, neu!

