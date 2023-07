Αγρίμι (Fauve) 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement, 28 septembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Lenio Kakleanous son travail de création chorégraphique à la richesse géographique, environnementale et poétique des forêts. La danse y apparaît comme l’une des zones à défendre..

2023-09-28 21:00:00 fin : 2023-09-28 . EUR.

17 Boulevard Garibaldi Théâtre Les Bernardines

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lenio Kakleanous’ choreographic work is based on the geographical, environmental and poetic richness of forests. Dance appears as one of the areas to be defended.

Lenio Kakleanous basa su trabajo coreográfico en la riqueza geográfica, medioambiental y poética de los bosques. La danza aparece como uno de los ámbitos a defender.

Lenio Kakleanous choreografisches Schaffen ist auf den geografischen, ökologischen und poetischen Reichtum der Wälder ausgerichtet. Der Tanz erscheint darin als eine der Zonen, die es zu verteidigen gilt.

Mise à jour le 2023-06-21 par Ville de Marseille