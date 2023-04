Ce n’est pas parce qu’on est mort qu’on n’a rien à dire 17 Boulevard Garibaldi, 6 mai 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Surprenante histoire d’une communauté où la singularité de chacun fait résonner en nous ces vivants d’un autre monde..

2023-05-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

17 Boulevard Garibaldi Théâtre Les Bernardines

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Surprising history of a community where the singularity of each one makes resound in us these living of another world.

Una sorprendente historia de una comunidad donde la singularidad de cada persona hace que estos seres vivos de otro mundo resuenen en nuestro interior.

Überraschende Geschichte einer Gemeinschaft, in der die Einzigartigkeit jedes Einzelnen diese Lebenden aus einer anderen Welt in uns zum Klingen bringt.

Mise à jour le 2023-03-21 par Ville de Marseille