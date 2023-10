Atelier – Les Explorateurs deviennent des marchands 17 boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande, 24 octobre 2023, Guérande.

Atelier – Les Explorateurs deviennent des marchands Mardi 24 octobre, 14h00 17 boulevard du Nord 44350 Guerande Participation: 5

Les Explorateurs découvrent les enseignes des boutiques guérandaises ! Grâce à un jeu de piste, ils se glissent dans la peau d’un marchand du Moyen Âge et partent sur les traces de ces mystérieuses images. Seront-ils capables de découvrir le secret des marchands de Guérande ? Une fois le mystère levé, ils créent leur enseigne de marchand avec la technique du collage.

Pour les 7 à 12 ans.

17 boulevard du Nord 44350 Guerande 17 boulevard du Nord 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 10 01 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-les-explorateurs-deviennent-des-marchands-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00

2023-10-24T14:00:00+02:00 – 2023-10-24T17:00:00+02:00

CULTURE JEUNESSE