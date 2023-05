Atelier – Les Explorateurs retrouvent le patrimoine caché 17 boulevard du Nord 44350 Guerande, 22 août 2023, Guérande.

Mardi 22 août, 14h00

En partenariat avec le service des sports, les Explorateurs participent à une course d’orientation pour découvrir le patrimoine caché. Au détour des ruelles de la cité médiévale, sauront-ils identifier les détails architecturaux et les lieux méconnus pour se repérer ?

Pour les 7 à 12 ans.

17 boulevard du Nord 44350 Guerande
Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
https://www.labaule-guerande.com/atelier-les-explorateurs-retrouvent-le-patrimoine-cache-guerande.html

Dates et horaires:

2023-08-22T14:00:00+02:00 – 2023-08-22T17:00:00+02:00

JEUNESSE LOISIRS