Atelier – Les Explorateurs découvrent Careil 17 boulevard du Nord 44350 Guerande, 18 juillet 2023, Guérande.

Les Explorateurs se glissent dans la peau d’un seigneur au château de Careil puis résolvent une énigme dans le village. Cette visite sera l’occasion de découvrir la vie quotidienne à Careil à travers les puits, les maisons typiques ou encore la chapelle du village.

Nouveau parcours pour les 7 à 12 ans.

17 boulevard du Nord 44350 Guerande
Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 15 10 01
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
https://www.labaule-guerande.com/atelier-les-explorateurs-decouvrent-careil-guerande.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T14:00:00+02:00 – 2023-07-18T17:00:00+02:00

JEUNESSE LOISIRS