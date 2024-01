Salon de la Femme 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence, samedi 9 mars 2024.

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

Salon de la Femme à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Venez passer une journée riche en rencontre et d’animations !



Plus de 40 stands à découvrir : Associations, commerces de bouche, médecins, masseurs/masseuses, tatoueuse, FNAC, Nature et Découverte, artistes, écrivaines, photographes mais aussi des stands « métiers » dont l’armée de l’air, les pompiers..



En clôture un défilé de mode : De 6 à 99 ans de toutes morphologies pour représenter toutes les femmes



Le 9 mars 2024 à l’Espace Charles Trenet

17 Boulevard Aristide Briand Espace Charles Trenet

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.trenet.salon@gmail.com



