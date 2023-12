Marché de Noël de Vicq sur mer 17 bis Village de Cosqueville Vicq-sur-Mer, 1 décembre 2023, Vicq-sur-Mer.

Vicq-sur-Mer,Manche

Venez voir le Village de Noël de Vicq sur mer qui se déroulera du samedi 9 au dimanche 10 décembre de 10h à 18h. Nombreux exposants et animations: contes théâtre enfant, chants de noël, marche de noël, expositions, accordéon, maquillage et jeu de noël, tombola et bien sûr le Père Noël dans un char tout neuf!.

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

17 bis Village de Cosqueville Cosqueville

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie



Come and see the Vicq sur mer Christmas Village from Saturday December 9 to Sunday December 10 from 10am to 6pm. Numerous exhibitors and activities: children’s storytelling, carols, Christmas walk, exhibitions, accordion, face painting and Christmas games, tombola and, of course, Santa Claus in a brand-new float!

Venga a ver la Aldea de Navidad de Vicq sur mer del sábado 9 al domingo 10 de diciembre de 10.00 a 18.00 h. Numerosos expositores y actividades: cuentacuentos infantiles, villancicos, paseo navideño, exposiciones, acordeón, pintacaras y juegos navideños, tómbola y, por supuesto, ¡Papá Noel en una flamante carroza!

Besuchen Sie das Weihnachtsdorf in Vicq sur Mer, das von Samstag, dem 9. bis Sonntag, dem 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Zahlreiche Aussteller und Animationen: Märchen, Kindertheater, Weihnachtslieder, Weihnachtsmarkt, Ausstellungen, Akkordeon, Schminken und Weihnachtsspiele, Tombola und natürlich der Weihnachtsmann in einem nagelneuen Wagen!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cotentin – Le Val de Saire