Nuit de la lecture à Selommes 17 bis rue Bout de Haies Selommes, 19 janvier 2024, Selommes.

Selommes Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 16:00:00

fin : 2024-01-19

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées. Elles seront cette année sur le thème du corps.

Nuit de la lecture à Selommes. Vendredi à 16h : jeux de lettres et de mots – à corps et à quizz, 18h : dédicace de Mathieu Simonet, à partir de 19h : Nourrir le corps et l’esprit – causeries, lectures, pique-nique partagé.

17 bis rue Bout de Haies

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par OT de Vendome – Territoires Vendomois