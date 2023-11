Atelier : couture / cartonnage à Selommes 17 bis rue Bout de Haies Selommes, 16 décembre 2023, Selommes.

Selommes,Loir-et-Cher

Nouvel atelier dans votre médiathèque : atelier 100% Noël !.

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:30:00. .

17 bis rue Bout de Haies

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



New workshop in your media library: 100% Christmas workshop!

Nuevo taller en tu mediateca: ¡taller 100% navideño!

Neuer Workshop in Ihrer Mediathek: Workshop 100% Weihnachten!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Vendome – Territoires Vendomois