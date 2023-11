Exposition « Complètement écrans, jeunes et déjà connectés » à la médiathèque à Selommes 17 bis rue Bout de Haies Selommes Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

selommes Exposition « Complètement écrans, jeunes et déjà connectés » à la médiathèque à Selommes 17 bis rue Bout de Haies Selommes, 8 novembre 2023, Selommes. Selommes,Loir-et-Cher Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque..

Vendredi 2023-11-08 16:00:00 fin : 2023-12-30 . EUR.

17 bis rue Bout de Haies

Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



New exhibition to discover in your media library. Nueva exposición para descubrir en su mediateca. Neue Ausstellung in Ihrer Mediathek zu entdecken. Mise à jour le 2023-10-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, selommes Autres Lieu 17 bis rue Bout de Haies Adresse 17 bis rue Bout de Haies Ville Selommes Departement Loir-et-Cher Lieu Ville 17 bis rue Bout de Haies Selommes latitude longitude 47.753324;1.19439

17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selommes/