HERBORISTERIE : ATELIER DÉCOUVERTE DES PLANTES MÉDICINALES CONTRE LES ALLERGIES 17 Bis Place Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe, 13 avril 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Un atelier découverte de l’herboristerie sur le thème des plantes pour lutter contre les allergies. Au programme, explications de l’herboristerie, découverte des plantes spécifiques. Préparation d’un remède et découverte botanique sur le terrain..

2024-04-13 fin : 2024-04-13 17:30:00. EUR.

17 Bis Place Champ de Foire

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



A workshop on the discovery of herbalism on the theme of plants to fight against allergies. On the program, explanations of herbalism, discovery of specific plants. Preparation of a remedy and botanical discovery in the field.

Un taller de descubrimiento de la herboristería sobre el tema de las plantas para combatir las alergias. En el programa: explicaciones de herboristería, descubrimiento de plantas específicas. Preparación de un remedio y descubrimiento botánico sobre el terreno.

Ein Workshop zur Entdeckung der Kräuterkunde mit dem Thema Pflanzen zur Bekämpfung von Allergien. Auf dem Programm stehen Erklärungen zur Kräuterkunde und die Entdeckung spezifischer Pflanzen. Zubereitung eines Heilmittels und botanische Entdeckung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire