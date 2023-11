ATELIER DECOUVERTE EN HERBORISTERIE – ATELIER SUR LES PLANTES DE LA PEAU 17 Bis pl Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe, 13 janvier 2024, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier plantes de la peau et des cheveux. Un atelier pour adoucir, désenflammer, réparer. Cueillette et préparation d’une macération huileuse et d’un baume..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 17:30:00. EUR.

17 Bis pl Champ de Foire Locaux Cours St Martin

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Skin and hair plant workshop. A workshop to soften, deflame and repair. Gathering and preparation of an oily maceration and a balm.

Taller de plantas para la piel y el cabello. Un taller para suavizar, desinflamar y reparar. Recoger y preparar una maceración oleosa y un bálsamo.

Workshop Pflanzen von Haut und Haaren. Ein Workshop, um die Haut weich zu machen, zu entflammen und zu reparieren. Sammeln und Zubereitung einer öligen Mazeration und eines Balsams.

