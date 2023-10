ATELIER DÉCOUVERTE EN HERBORISTERIE. ATELIER AUTOUR DES GRANDES PLANTES DIGESTIVES 17 Bis pl Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe, 3 décembre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier découverte en Herboristerie. Atelier autour des grandes plantes digestives. Introduction au fonctionnement du système digestif, création d’une potion digestive..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

17 Bis pl Champ de Foire Locaux Cours St Martin

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Discovery workshop in Herbalism. Workshop on the great digestive plants. Introduction to the functioning of the digestive system, creation of a digestive potion.

Taller de descubrimiento de la herboristería. Taller sobre las principales plantas digestivas. Introducción al funcionamiento del aparato digestivo, creación de una poción digestiva.

Entdeckungsworkshop in der Kräuterkunde. Workshop rund um die großen verdauungsfördernden Pflanzen. Einführung in die Funktionsweise des Verdauungssystems, Herstellung eines Verdauungstranks.

