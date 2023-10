ATELIER DÉCOUVERTE EN HERBORISTERIE. ATELIER SUR LES PLANTES POUR SOUTENIR LES MUSCLES ET LES OS. 17 Bis pl Champ de Foire Sablé-sur-Sarthe, 18 novembre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Atelier découverte en herboristerie – Atelier sur les plantes pour soutenir les muscles et les os. Entretenir, soutenir et désenflammer. Découverte des cataplasmes, enveloppements et huiles antalgiques..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:30:00. EUR.

17 Bis pl Champ de Foire Locaux Cours st Martin

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Herbalist discovery workshop – Workshop on plants to support muscles and bones. Maintain, support and de-inflame. Discovery of poultices, wraps and analgesic oils.

Taller de descubrimiento de plantas – Taller sobre plantas para apoyar los músculos y los huesos. Mantener, apoyar y aliviar la inflamación. Descubra cataplasmas, envolturas y aceites analgésicos.

Entdeckungsreise in die Kräuterkunde – Workshop über Pflanzen zur Unterstützung von Muskeln und Knochen. Erhalten, unterstützen und abschwellen. Entdeckung von schmerzlindernden Umschlägen, Wickeln und Ölen.

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire