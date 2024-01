EXPOSITION DE CYRIL DUBIEN – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, vendredi 1 mars 2024.

Sauvian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-04-30

Inspiré par les artistes John Beckley et Andy Warhol, Cyril Dubien explore l’abstraction sous une forme géométrique. Plus récemment, il a également plongé dans le street art et le pop art. N’hésitez donc pas à venir découvrir ses oeuvres !

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com



