L’TOUR DES GRANDS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, vendredi 26 janvier 2024.

Sauvian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26

Explorez une variété de jeux alliant ambiance, stratégie et adresse, adaptés à tous les âges. En mode auberge espagnole : apportez votre boisson préférée ou un plat à partager pour rendre cette soirée encore plus agréable et chaleureuse.

Pour adolescents et adultes.

.

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie mediatheque@ville-sauvian.com



Mise à jour le 2024-01-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE