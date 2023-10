BÉBÉS LECTEURS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 20 décembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Participez avec vos enfants à ce « Bébés lecteurs » signé par Emilie Bruyant dans une ambiance calme et reposante. Un petit moment détente en famille.

A partir de 6 mois sur inscription..

2023-12-20 10:30:00 fin : 2023-12-20 . .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Take part with your children in this « Bébés lecteurs » signed by Emilie Bruyant in a calm and relaxing atmosphere. A relaxing moment for the whole family.

From 6 months onwards, registration required.

Acompañe a sus hijos en este « Bébés lecteurs » (Bebés lectores) de Emilie Bruyant, en un ambiente tranquilo y relajante. Un momento de relax para toda la familia.

A partir de 6 meses, previa inscripción.

Nehmen Sie mit Ihren Kindern an diesem von Emilie Bruyant signierten « Bébés lecteurs » in einer ruhigen und erholsamen Atmosphäre teil. Ein kleiner Moment der Entspannung für die ganze Familie.

Ab 6 Monaten nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT BEZIERS MEDITERRANEE