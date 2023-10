ATELIER CRÉATIF DE NOËL – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 13 décembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Tout comme les adultes, les petits bouts de chou ont également le droit de créer leur propre décoration pour Noël. C’est le moment de laisser parler sa créativité et de créer la plus belle décoration pour votre chez-vous !

A partir de 5 ans sur inscription..

2023-12-13 10:30:00 fin : 2023-12-13 . .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Just like adults, little ones also have the right to create their own Christmas decorations. It’s time to get creative and create the most beautiful decoration for your home!

From 5 years onwards, registration required.

Al igual que los adultos, los más pequeños también tienen derecho a crear sus propios adornos navideños. ¡Es hora de ser creativo y crear la decoración más bonita para tu casa!

A partir de 5 años, inscripción obligatoria.

Genau wie die Erwachsenen dürfen auch die kleinen Knirpse ihre eigene Weihnachtsdekoration entwerfen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die schönste Dekoration für Ihr Zuhause zu entwerfen!

Ab 5 Jahren nach Anmeldung.

