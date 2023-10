ATELIER DÉCORATION DE NOËL EN PAPIER – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 9 décembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Qui a dit que les adultes n’avaient pas le droit de s’amuser aussi pendant la période de Noël ? Venez participer à cet atelier décoration de Noël en papier pour continuer à faire vivre cette tradition.

Sur inscription..

2023-12-09 10:30:00

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Who says adults can’t have fun at Christmas too? Come and take part in this paper Christmas decorating workshop to keep the tradition alive.

Registration required.

¿Quién dice que los adultos no pueden divertirse también en Navidad? Ven a este taller de decoración navideña con papel y mantén viva la tradición.

Inscripción obligatoria.

Wer sagt, dass Erwachsene in der Weihnachtszeit nicht auch Spaß haben dürfen? Nehmen Sie an diesem Workshop zur Weihnachtsdekoration aus Papier teil, um diese Tradition weiterleben zu lassen.

Nach Anmeldung.

