L’TOUR DES GRANDS – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 24 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Jouez à différents jeux façon Auberge Espagnole durant cette soirée « Apéro Jeux » et profitez d’un mini-concert surprise.

Adulte et ado, sur inscription..

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Play a variety of Auberge Espagnole-style games during this « Apéro Jeux » evening, and enjoy a surprise mini-concert.

Adults and teens, registration required.

Juegue a diversos juegos al estilo del Auberge Espagnole durante esta velada « Apéro Jeux » y disfrute de un miniconcierto sorpresa.

Adultos y adolescentes, inscripción obligatoria.

Spielen Sie an diesem Abend « Apéro Jeux » verschiedene Spiele im Stil der Auberge Espagnole und genießen Sie ein Mini-Überraschungskonzert.

Erwachsene und Jugendliche, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT BEZIERS MEDITERRANEE