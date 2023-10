CAFÉ-PHILO « GRANDIR » – MÉDIATHÈQUE DE SAUVIAN 17 Avenue Paul Vidal Sauvian, 22 novembre 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

En cette journée internationale des droits des enfants, participez au café-philo « Grandir ». L’occasion parfaite pour discuter de la vie en générale, du fait de grandir, les inquiétudes qu’il est possible d’avoir…

A partir de 10 ans sur inscription..

17 Avenue Paul Vidal

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



On International Children’s Rights Day, join us for a café-philo « Growing up ». It’s the perfect opportunity to discuss life in general, growing up, the worries you might have…

For ages 10 and up, registration required.

En este Día Internacional de los Derechos del Niño, únete a nosotros en el café-filo « Crecer ». Es la oportunidad perfecta para hablar de la vida en general, de crecer y de las preocupaciones que puedas tener…

Para niños a partir de 10 años, inscripción obligatoria.

Nehmen Sie am heutigen Internationalen Tag der Kinderrechte am Café-philo « Erwachsenwerden » teil. Die perfekte Gelegenheit, um über das Leben im Allgemeinen, das Erwachsenwerden und die Sorgen, die man haben kann, zu diskutieren…

Ab 10 Jahren nach Anmeldung.

